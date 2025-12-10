В Москве нашли виновного в убийстве женщины, которое было совершено 25 лет назад

25 лет назад в Москве была жестоко убита 30-летняя женщина. Тогда виновных не нашли, но спустя четверть века преступление было раскрыто, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры .

Трагедия произошла 23 ноября 2000 года. Труп женщины нашли под окнами дома по ул. Челябинской. На ее теле были множественные колото-резаные ранения, а также переломы.

Следствие установило, что незадолго до своей гибели потерпевшая распивала спиртное в квартире вместе с двумя мужчинами. Между ними случился конфликт. Приятели избили женщину, душили, били ее молотком и ножом, а затем выбросили из окна квартиры, расположенной на 7-м этаже.

Тогда не удалось раскрыть преступление по горячим следам. Но спустя четверть века расследование было возобновлено, следствие вычислило обоих фигурантов. Один из них уже умер, другой был задержан.

Его признали виновным в совершении убийства группой лиц и приговорили к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

