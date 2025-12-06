Двое мужчин зарезали перекупщика машин в Тюмени и сожгли его труп

Перекупщика машин из Тюмени убили и сожгли рецидивисты из этого города и Заводоуковска. Для сокрытия преступления они уничтожили свое авто, сообщает Baza .

Погибший — 30-летний Владимир из Тюмени. Он опубликовал объявление о продаже машины «свежих» годов Kia Optima.

4 декабря Владимиру написали «покупатели». Поздно вечером он покинул квартиру в многоэтажке на улице Монтажников. К дому прибыл автомобиль ВАЗ-2110 без номеров.

Мужчины, скорее всего, планировали поехать к Kia Optima. Но после посадки в машину Владимира не видели.

Беременная супруга мужчины заподозрила неладное. На следующие сутки в Екатеринбурге некие молодые люди хотели продать Kia Optima, принадлежащее Владимиру, за дешево.

На «просмотр» машины отправились приятели убитого. На парковке на Опалихинской улице в Екатеринбурге вероятный преступник осознал, что был раскрыт. После этого мужчина собирался сбежать. Однако его получилось задержать.

Второго предполагаемого убийцу поймали в Тюмени уже силовики.

На Владимира, предположительно, напали два 23-летних рецидивиста из Тюмени и Заводоуковска. Они могли зарезать мужчину ночью во время осмотра авто. После этого отвезли труп в Тюменский муниципальный округ и сожгли его в той самой Lada без номеров.

Затем мужчины, предположительно, поехали в Екатеринбург. Там они планировали перепродать машину. Возбуждено уголовное дело.

На опубликованной записи толпа мужчин стоит рядом с, предположительно, Kia Optima. Затем один мужчина начал убегать.

Некто, сидящий в Kia Optima, нажал на педаль газа и попытался уехать. Толпа блокировала автомобиль, но ему удалось скрыться.

Также выложено фото Lada, в которой, предположительно, сожгли тело Владимира. Машина полностью уничтожена огнем.

Как искали погибшего

По данным «112», беременная супруга Владимира после невозвращения мужа домой рассказала о случившемся его друзьям-перекупщикам. Они через свои чаты выяснили, что машину, которую продавал мужчина, снова пытаются реализовать.

Перекупщики договорились с «продавцами» о встрече. Там друзья Владимира задержали одного из тех, кто, предположительно, совершил убийство. Им оказался Максим К., который тоже специализируется на перепродаже автомобилей. По информации «112», мужчина стоит на учете у психиатра.

Второй парень, поняв, что их раскрыли, уехал на Kia Optima. Но через некоторое время силовики задержали и его.

На опубликованной записи предполагаемый преступник лежит на земле. Вокруг него стоят перекупщики и полицейские. Мужчина попытался скрыть лицо.

