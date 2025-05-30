В Москве нашли тело сына заведующей терапевтическим отделением Склифа

В Москве на козырьке подъезда обнаружили тело 30-летнего сына заведующей терапевтическим отделением НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского Ирины Осиповой. Она уверена, что мужчине помогли умереть, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

Тело мужчины обнаружили на козырьке подъезда дома на Трифоновской улице накануне. Он работал инженером, утром ушел на работу, а вечером собирался с матерью на концерт. Что произошло, неизвестно.

По мнению Осиповой, сын не мог покончить жизнь самоубийством. Женщина уверена, что ему «помогли».

У семьи давно начались проблемы. Сначала завотделением обвинили в использовании поддельного диплома о повышении квалификации. Она считает, что донос написали те, кто недоволен ее характером. После бесконечных допросов у Осиповой случился микроинсульт. Сын переживал за мать, а тем временем ему поступали звонки с угрозами.

Ранее 38-летняя артистка ансамбля «Песни и танцы — Горница» Мария М. умерла в московской больнице от осложнений после тяжелых травм. За неделю до смерти девушка подверглась нападению и изнасилованию в собственной квартире в Щербинке, но скрывала этот факт от окружающих.