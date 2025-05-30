Жестко избили и изнасиловали: в Москве скончалась артистка ансамбля МВД

Артистка ансамбля МВД умерла в Москве после избиения и изнасилования

38-летняя артистка ансамбля «Песни и танцы — Горница» Мария М. умерла в московской больнице от осложнений после тяжелых травм. За неделю до смерти девушка подверглась нападению в собственной квартире в Щербинке, но скрывала этот факт от окружающих, сообщает Mash .

Недавно Мария приехала к подруге с синяками на теле и посетовала, что была вынуждена пропустить выступление. Женщина решила остаться у приятельницы, чтобы прийти в себя, но через 2 дня ей стало хуже. Тогда подруга вызвала скорую помощь и рассказала обо всем отцу артистки.

Пострадавшая впервые заявила о преступлении только при госпитализации, когда к ней прибыли полицейские. Медики зафиксировали многочисленные травмы, включая переломы ребер, которые и стали предварительной причиной смерти.

Оказалось, что женщину избили и изнасиловали в ее собственном жилье. Она собиралась дать подробные показания позже, но не успела сделать это.

У погибшей осталась 11-летняя дочь, которая сейчас находится с отцом.