В Москве наркоман свалился в туннель, после чего его переехали машиной
Фото - © Telegram-канал «Госавтоинспекция Москвы»
На севере Москвы мужчина упал на дорогу со свода Ходынского тоннеля, после чего его переехала иномарка. Гражданин погиб на месте, сообщила пресс-служба Госавтоинспекция столицы. По данным СМИ, погибший употреблял наркотики.
По предварительной информации полиции, авария произошла на Ленинградском проспекте. После падения на проезжую часть мужчину переехала иномарка Hyundai. В результате горожанин погиб на месте.
Дорожная полиция и следственно-оперативные органы выясняют прочие обстоятельства произошедшего.
«МК: срочные новости» добавляет, что погибшему было 32 года, он страдал от наркозависимости. Мужчина пропал из дома 23 марта, родственники пытались разыскать его.
По данным СМИ, перед падением в тоннель москвич стоял на парапете и размахивал руками.