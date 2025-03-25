В Москве наркоман свалился в туннель, после чего его переехали машиной

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В Москве свалившегося в тоннель мужчину переехали машиной

На севере Москвы мужчина упал на дорогу со свода Ходынского тоннеля, после чего его переехала иномарка. Гражданин погиб на месте, сообщила пресс-служба Госавтоинспекция столицы. По данным СМИ, погибший употреблял наркотики.

По предварительной информации полиции, авария произошла на Ленинградском проспекте. После падения на проезжую часть мужчину переехала иномарка Hyundai. В результате горожанин погиб на месте.

Дорожная полиция и следственно-оперативные органы выясняют прочие обстоятельства произошедшего.

«МК: срочные новости» добавляет, что погибшему было 32 года, он страдал от наркозависимости. Мужчина пропал из дома 23 марта, родственники пытались разыскать его.

По данным СМИ, перед падением в тоннель москвич стоял на парапете и размахивал руками.