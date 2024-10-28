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В Москве на стройке при падении с высоты погиб 22-летний рабочий

Дорогомиловская межрайонная прокуратура контролирует ход проверки правоохранительных органов по факту гибели 22-летнего рабочего на строящемся объекте в Москве, об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры .

Предварительно известно, что рабочий 2002 года рождения упал с высоты. При падении он получил несовместимые с жизнью травмы.

Какие именно выполнял работы погибший, не уточняется.

По факту случившегося правоохранительные органы уже организовали проверку. Все обстоятельства случившегося выясняются.