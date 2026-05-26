В Чехове открыли терминал для хранения контейнеров

Терминал хранения порожних контейнеров с инспекционно-досмотровым комплексом открыли в Чехове Московской области. Это первый в России объект такого типа, оснащенный высокотехнологичной системой проверки грузов, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Новый терминал компании «Единый оператор» занимает 30 га. Его пропускная способность достигает 1 тыс. морских контейнеров в сутки. Технологическим партнером проекта стала компания «Скантроник Системс», входящая в госкорпорацию «Ростех».

В церемонии открытия приняли участие генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, губернатор Московской области Андрей Воробьев и заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

«В Московской области расположено шесть ТЛЦ, которые являются важнейшими объектами международного и российского товарооборота. Поэтому это должны быть не только подготовленные и оборудованные, но и безопасные площадки. Компания «Скантроник Системс» разработала и внедрила на территории терминала в Чехове уникальный инспекционно-досмотровый комплекс «Портал» — простыми словами это промышленный рентген, который позволяет проверить содержимое грузового контейнера и обнаружить потенциально опасные предметы и вещества. Досмотр занимает меньше минуты: одна машина сканируется 28 секунд, а обработка информации — 30 секунд», — отметила Екатерина Зиновьева.

По данным министерства, внедрение комплекса позволит повысить безопасность и ускорить обработку грузов на территории транспортно-логистического центра.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил навести порядок в ситуации с контейнерными площадками на территории региона.

«Каждый глава, каждый, от кого это зависит, понимает, насколько важно навести порядок по зимним, летним, осенним (контейнерным — ред.) площадкам. Без стандартизации, достаточности этой работы нам региональные операторы будут чихать, УК будут сваливать на регионального оператора, региональный оператор будет сваливать на УК. В наши жизненные планы это не входит», — сказал Воробьев.