Число МСП в Подмосковье выросло почти на 40% за пять лет

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Московской области с 2021 по 2026 год увеличилось с 354 тыс. до более чем 489 тыс. Рост составил почти 40%, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов в День предпринимателя, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

В России 26 мая отмечается День предпринимателя. Праздник подчеркивает вклад бизнеса в развитие экономики и территорий.

«Предприниматели создают рабочие места, платят налоги, развивают территории. Наша задача — сделать все, чтобы им было комфортно работать в Подмосковье. Если в 2021 году в реестре субъектов МСП области насчитывалось 354 тысячи субъектов, то сегодня, в 2026 году, их уже свыше 489 тысяч. Такой значительный рост стал возможен только благодаря системной, последовательной работе», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

Он отметил, что в рамках партийного проекта «Предпринимательство» ведется постоянный диалог с бизнесом.

«Мы общаемся с предпринимателями, собираем проблемы и предложения. Регулярно проводим круглые столы и встречи с бизнес-сообществом. Без обратной связи невозможно выстроить эффективную работу», — пояснил парламентарий.

По его словам, в 2025 году 508 предпринимателей получили субсидии на общую сумму 900 млн рублей. Средства направили на компенсацию затрат по лицензионным договорам, оплату услуг маркетплейсов, приобретение оборудования, уплату первого взноса по лизингу и поддержку социальных предприятий.

В регионе действуют программы «Модернизация» и «Лизинг», предусматривающие возмещение до 50% затрат на оборудование — до 10 млн рублей при покупке и до 5 млн рублей по авансовому платежу по лизингу. Промышленным предприятиям компенсируют до 50% затрат на новое оборудование из реестра российской промышленной продукции — до 20 млн рублей на одного получателя.

Также доступны субсидии по программам «Франшизы» — до 2 млн рублей для договоров с правообладателями из Подмосковья и до 1 млн рублей — из других регионов, «Маркетплейсы» — до 500 тыс. рублей, и поддержка социальных предприятий — до 85% затрат, но не более 2 млн рублей. Подробная информация размещена на инвестиционном портале Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе отмечается хорошая динамика роста малого предпринимательства. При этом прямая задача глав округов — создавать все условия для регистрации и дальнейшей работы малого и среднего бизнеса.

«Хотелось бы при нашем участии видеть стабильный регулярный рост малого бизнеса», — сказал губернатор.