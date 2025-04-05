В Москве на крыше Российской государственной библиотеки заметили тление
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На пульт диспетчера МЧС РФ во второй половине дня 5 апреля поступил сигнал о том, что тлеет крыша Российской государственной библиотеки (РГБ). Спасатели тут же выехали по указанному адресу, сообщает ТАСС.
По оперативной информации, компетентные специалисты вскрывают кровлю РГБ, чтобы добраться до источника тления.
Другие подробности о случившемся устанавливаются. Сигнал о возгорании проверяется в том числе с помощью тепловизоров.
Ранее сообщалось, что жители Москвы заметили пожар в Битцевском лесу. Прокуратура взяла на контроль ход расследования, направленного на установление причин происшествия.