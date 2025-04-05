В Москве на крыше Российской государственной библиотеки заметили тление

На пульт диспетчера МЧС РФ во второй половине дня 5 апреля поступил сигнал о том, что тлеет крыша Российской государственной библиотеки (РГБ). Спасатели тут же выехали по указанному адресу, сообщает ТАСС .

По оперативной информации, компетентные специалисты вскрывают кровлю РГБ, чтобы добраться до источника тления.

Другие подробности о случившемся устанавливаются. Сигнал о возгорании проверяется в том числе с помощью тепловизоров.

Ранее сообщалось, что жители Москвы заметили пожар в Битцевском лесу. Прокуратура взяла на контроль ход расследования, направленного на установление причин происшествия.