Прокуратура Москвы контролирует расследование причин пожара в «Битцевском лесу»
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Сотрудники межрайонной природоохранной прокуратуры Москвы контролируют выяснение причин начала пожара в границах особо охраняемой зеленой территории природно-исторического парка «Битцевский лес» на юге столицы. Об этом сообщает пресс-служба столичного ведомства.
Пожар потушен. Никто не пострадал.
После проведения расследования выяснится, какой объем урона был нанесен природной среде. Если появятся основания, предпримут меры прокурорского реагирования.
Ранее жители московского района Чертанова писали в Сети, что загорелся «Битцевский лес».