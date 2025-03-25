Прокуратура Москвы контролирует расследование причин пожара в «Битцевском лесу»

Сотрудники межрайонной природоохранной прокуратуры Москвы контролируют выяснение причин начала пожара в границах особо охраняемой зеленой территории природно-исторического парка «Битцевский лес» на юге столицы. Об этом сообщает пресс-служба столичного ведомства.