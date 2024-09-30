В Москве на Киевском шоссе ДТП с трактором спровоцировало затор

сегодня в 20:02

Дептранс Москвы предупредил о заторе на Киевском шоссе из-за ДТП с трактором

Легковой автомобиль и трактор столкнулись в районе 29-го километра Киевского шоссе в Москве, из-за аварии в вышеуказанном районе образовался затор, сообщает пресс-служба столичном Дептранса в Telegram .

В результате аварии трактор опрокинулся. На месте уже работают оперативные службы.

Информация о пострадавших уточняется. Обстоятельства случившегося выясняются.

Из-за аварии на 29-м километре движение автотранспорта затруднено на участке в 2,3 километра. Автомобилистов просят выбирать альтернативные маршруты, чтобы не усугублять дорожную ситуацию.