В Москве мужчина ограбил обозвавшую его проститутку

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Baza: в Москве мужчина украл у проститутки телефон из-за оскорбления «вонючим»

В Москве проститутка назвала клиента «вонючим». В ответ он украл у нее телефон, сообщает Baza .

19-летняя проститутка «работала» в одной из квартир в Лялином переулке Москвы. 28 октября к ней пришел клиент, который заплатил за «сеанс» 10 тыс. рублей.

В процессе близости проститутка услышала, что от мужчины «внизу» исходит неприятный аромат. Из-за этого жрица любви отказалась выполнять некоторые услуги.

В ответ оскорбленный мужчина надел штаны, взял ее смартфон, ключи от помещения и покинул квартиру. Она попросила соседей вызвать полицию.

В отделении проститутка сказала, что укравший должен ей 35 тыс. рублей. Он задержан.

Ранее сообщалось, что полицейские в Киеве занимались сексом с проститутками ради «следственных экспериментов». Стоимость услуг составляла 1,5 тыс. гривен за один раз.