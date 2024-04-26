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В Москве мотоциклист облил бензином и поджег Volkswagen бывшей жены

В Зеленоградском административном округе столицы мужчина среди ночи облил бензином и поджег автомобиль бывшей супруги, сообщает пресс-служба прокуратуры города Москвы.

Мужчина на мотоцикле подъехал к машине марки Volkswagen, облил ее бензином и поджег. Автомобиль был полностью уничтожен, повреждения получило и соседнее транспортное средство.

Прокуратура взяла на контроль расследование инцидента. Преступника привлекут к ответственности по статье 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога).

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