Сексолог объяснила, чем полезны ромкомы

Романтические комедии не создают ложного представления о взаимоотношениях, а, наоборот, могут побудить людей быть более заботливыми и внимательными, расскзаала психолог и сексолог Александра Миллер. Об этом сообщает «СтальМедиа» .

«Есть очень хорошие романтические комедии, абсолютно здоровые фильмы, которые приятно смотреть. Даже возьмите ту же „Красотку“ — как красиво ухаживает мужчина за женщиной. Я не могу согласиться, что романтические комедии искажают восприятие отношений», — отметила Миллер.

По ее словам, в человеческом мозге есть зеркальные нейроны, отвечающие за подражание поведению окружающих.

«Копируя поведение этих нежных, милых, отзывчивых женщин, зрительница может впитать это в себя и поверить в то, что любовь существует. А мужчины могут научиться ухаживать, понимать, что цветы дарят не только на похороны, и что можно периодически радовать свою женщину», — пояснила специалистка.

Миллер советует чаще смотреть романтические фильмы, поскольку они наполняют жизнь светлыми эмоциями и добротой.