Неадекватный пироман поджег магазин в Липецкой области

Неадекватный пироман устроил погром и пожар в одном из магазинов в Липецкой области. Злоумышленника вытащили из помещения за ноги, сообщает SHOT .

Инцидент произошел в четверг в селе Кулешовка. По словам очевидцев, мужчина с ножом в руках ворвался в магазин и нача угрожать продавцам. Затем он облил часть помещения, в том числе кассу, жидкостью для розжига и поджег.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали мужчину.

По предварительной информации, в результате возгорания пострадал один человек. С ожогами он доставлен в медучреждение.

Ранее стало известно, что учеников шестого, восьмого и девятого классов местной школы подозревают в поджоге релейных шкафов в Смоленской области. Инцидент произошел на ж/д станции Гусино.