Профсоюз 23 сентября обсудил права работников культуры в Воскресенске

Представители профсоюзных организаций Воскресенска и еще восьми территорий Подмосковья 23 сентября обсудили защиту прав работников культуры на семинаре в Центральной библиотеке имени Инны Гофф, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Зональный семинар МПОО Общероссийского профсоюза работников культуры прошел 23 сентября в Центральной библиотеке имени Инны Гофф городского округа Воскресенск. Темой встречи стала «Защита прав работников».

Семинар открыла начальник управления культуры администрации городского округа Воскресенск Елена Баклушина. Она отметила значимость профсоюзного движения и таких встреч для поддержки работников.

Участники из Воскресенска и еще восьми подмосковных территориальных организаций обсудили защиту прав специалистов культурной сферы и последние изменения в законодательстве. Они обменялись опытом и определили направления дальнейшей профсоюзной работы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил руководящий состав правительства региона посетить 12 февраля специализированный семинар для управленцев.

«Мы традиционно каждый год собираемся для того, чтобы учиться, обмениваться мнениями, методиками работы как муниципалитетов, территорий, так и отраслевиков. В этот раз обращаю внимание и прошу всех принять участие 12 февраля в семинаре, он будет посвящен как нашим практикам, касающимся отраслей жизни региона, а также идеологии и политике», — заявил губернатор.