Полянский: ЕС скрывает опровержения РФ о планах нападения на Европу

Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что власти Евросоюза скрывают от населения регулярные опровержения Москвы о якобы наличии у нее планов нападения на Европу. Об этом он сказал в ходе заседания Постоянного совета ОБСЕ, пишет ТАСС .

По словам дипломата, усиленная милитаризация Европы и ее подготовка к войне сопровождаются все новыми страшилками о якобы неизбежном нападении России.

При этом информация о регулярных подтверждениях со стороны России на самом высоком уровне о том, что война с НАТО и Европой в планы Москвы не входит, до европейского обывателя не доходит.

Полянский отметил, что вся информация тщательно фильтруется, а российские СМИ в странах ЕС давно заблокированы. По его мнению, это делается для того, чтобы ничто не мешало зомбированию рядовых европейцев.

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