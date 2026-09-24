Мельникова и Петров посетили ферму «ЭкоНивы» в Ступинском округе

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова и шестикратный чемпион мира по гребле на каноэ Захар Петров посетили ферму «ЭкоНивы» в селе Бортниково Ступинского округа, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Ангелина Мельникова и Захар Петров — официальные амбассадоры бренда «ЭкоНива». Экскурсию по животноводческому комплексу для них провел президент группы компаний «ЭкоНива» Штефан Дюрр. Он рассказал спортсменам о производстве молока и принципах контроля качества продукции. Гости осмотрели комплекс, узнали об условиях содержания скота и оформили персональную опеку над двумя телятами.

Комплекс «Бортниково» — один из ключевых производственных и туристических объектов компании в Подмосковье. На ферме содержится более 7,5 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе 3,5 тыс. фуражных коров голштинской породы. Корма предприятие выращивает на собственных сельхозугодьях площадью 15 тыс. гектаров: там растут зерновые культуры, кукуруза на силос и кормовые травы.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили вклад предприятия в производство молочной продукции и продовольственную безопасность региона. По оценке ведомства, агротуризм и сотрудничество с известными спортсменами помогают популяризировать сельское хозяйство и подмосковные бренды.

Чтобы на полках магазинов всегда были качественные продукты, по нацпроекту «Продовольственная безопасность» поддерживают развитие отечественного агропромышленного комплекса. Большое внимание уделяют кадрам: в отрасль активно привлекают молодежь и поощряют специалистов, вовлеченных в реализацию ключевых проектов АПК: для них предусмотрены дополнительные выплаты и помощь с приобретением жилья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область сегодня является лидером в стране по производству сыра, кондитерской продукции, мороженого, кисломолочной продукции, мясных продуктов.

«Мы сегодня в стране по сыру, кондитерке, мороженому, кисломолочке, мясным продуктам, хлебу, по готовым блюдам и по тепличным овощам, и экспорту являемся лидерами. Это, на мой взгляд, очень серьезный аргумент для того, чтобы мы и дальше использовали способы, которые поддерживают наш аграрный бизнес», — сказал Воробьев.