В Балашихе благоустроят территорию у Кирилло-Мефодиевского храма в 2027 году

У Кирилло-Мефодиевского храма сохранят существующие деревья и пешеходные маршруты, проложат новые дорожки. Проект объединит территорию храма и библиотечный центр имени Андрея Белого. Сквер между ними задуман как пространство, связывающее духовную жизнь и культуру.

На участке обновят спортивную площадку, обустроят центральную площадь у павильона воскресной школы, зону тихого отдыха с качелями и место под памятник. Здесь также появятся детская площадка, скамейки, урны, кафе с двумя входами и пункт охраны. Со стороны Рождественской улицы оборудуют парковку. Вдоль ограждений высадят деревья и кустарники, разобьют цветники из многолетников. Планировка сквера подчеркнет треугольную форму участка.

Территория находится в центре микрорайона Железнодорожный, рядом с Рождественской и Пролетарской улицами и проспектом Героев, откуда можно пройти к Бульвару Цветов. Поблизости расположены многоквартирные дома, восемь детских садов, три школы и восемь медучреждений. Во дворах есть спортивные и детские площадки, а в микрорайоне работают библиотеки и культурные центры Централизованной библиотечной системы имени Андрея Белого.

«Формирование комфортной городской среды» - инициатива национального проекта «Инфраструктура для жизни». В городах и населенных пунктах по всей стране появляются новые культурные пространства, прогулочные зоны, проходит масштабное восстановление исторических зданий. Все это — результат работы федерального проекта. По нему жители сами выбирают, как будет выглядеть их город.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.