сегодня в 16:06

«Газель» на скорости протаранила ребенка на мопеде в Уссурийске

Жуткое ДТП с участием ребенка произошло в Уссурийске. «Газель» на скорости снесла мальчика, который ехал на мопеде, сообщает Amur Mash .

Авария произошла на улице Привокзальной. Камеры видеонаблюдения записали, как 11-летний ребенок выезжает из дома на мопеде. Он успевает отъехать от ворот и повернуть на дорогу.

В этот момент его сбивает «Газель». Мальчик оказывается под колесами автомобиля. Части его мопеда разлетаются по дороге.

К счастью, школьник выжил. Его госпитализировали с рваной раной ноги.

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