«Газель» на скорости протаранила ребенка на мопеде в Уссурийске
Фото - © Телеграм-канал Amur Mash
Жуткое ДТП с участием ребенка произошло в Уссурийске. «Газель» на скорости снесла мальчика, который ехал на мопеде, сообщает Amur Mash.
Авария произошла на улице Привокзальной. Камеры видеонаблюдения записали, как 11-летний ребенок выезжает из дома на мопеде. Он успевает отъехать от ворот и повернуть на дорогу.
В этот момент его сбивает «Газель». Мальчик оказывается под колесами автомобиля. Части его мопеда разлетаются по дороге.
К счастью, школьник выжил. Его госпитализировали с рваной раной ноги.
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