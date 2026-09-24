Педагоги Раменского колледжа стали призерами «Престижа» 21 сентября

Преподаватели общеобразовательных дисциплин Раменского колледжа Любовь Спасская и Светлана Храмкова получили дипломы II степени международного конкурса профессионального мастерства «Престиж». Результаты объявили 21 сентября 2026 года.

На конкурс педагоги представили методические разработки рабочих программ по базовым предметам технического и естественно-научного профиля — математике и физике.

Конкурс направлен на развитие творческого потенциала и профессиональных компетенций педагогов, а также на популяризацию опыта работников образования.

В рамках нацпроекта «Молодежь и дети» запущена программа «Земский учитель». Ее участники получают 1 млн рублей, а при переезде на Дальний Восток или в новые регионы — до 2 млн. Узнать все подробности можно на сайте. По нацпроекту также обновляют образовательные пространства, чтобы у ребят было больше возможностей развиваться и открывать новое, ведь комфортные условия для учебы важны и дома, и в школе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что из года в год поддержка учителей в Подмосковье по различным направлениям становится все более заметной.