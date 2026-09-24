В Подольске собрали более 100 кг помощи для бойца на Луганском направлении

Волонтеры Подольска собрали по заявке бойца более 100 кг гуманитарного груза и передали его сестре для отправки в разведывательное подразделение на Луганском направлении, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сестре бойца из Подольска передали гуманитарный груз весом более 100 кг, собранный по заявке ее брата. Вскоре помощь отправят в разведывательное подразделение на Луганском направлении, где он служит.

В посылку вошли медикаменты, жгуты, ножницы, спасательные одеяла, спальные мешки, носки, пауэрбанки, камуфлированные рюкзаки, тактические перчатки, коллиматорный прицел, газ в баллонах и канистра для бензина.

«Стараемся оперативно реагировать на обращения. Изначально в этой заявке не были указаны носки. Ребята позвонили, попросили добавить их к списку, мы добавили. Благодаря сплоченности наших жителей, самоотверженности волонтеров, а также ответственности руководителей и сотрудников предприятий мы можем оперативно помогать тем, кто в этом нуждается. Бойцы ощущают мощную поддержку и чувствуют, сколько тепла и заботы им дарят люди», — рассказал руководитель волонтерского центра городского округа Подольск Сергей Соколов.

Волонтерский центр продолжает работу по адресу: улица Ульяновых, 1. Телефон: +7 (496) 750-04-93. Гуманитарную миссию поддерживают администрация городского округа Подольск, местное отделение партии «Единая Россия» и подольское отделение ассоциации ветеранов СВО.

Развивать добровольческие инициативы по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Начать путь в волонтерстве легко: достаточно зарегистрироваться на платформе Добро.РФ и выбрать направление по душе.

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