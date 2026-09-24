Завод в Подольске в 2026 году изготовил реакторы для плавучей АЭС

Завод «ЗиО-Подольск» в 2026 году завершил изготовление комплекта реакторных установок для плавучего энергоблока на Чукотке, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Подольский завод «ЗиО-Подольск», входящий в машиностроительный дивизион госкорпорации «Росатом», изготовил комплект установок РИТМ-200С для плавучего энергоблока ПЭБ-106. Он обеспечит электричеством промышленную зону на Чукотке, где планируют добывать и перерабатывать медь. По данным администрации, это первый в мире проект энергообеспечения промышленного производства с помощью плавучего атомного энергоблока.

Над установками работали токари, сварщики, инженеры и контролеры. Обычно изготовление одного реактора — от заготовок до гидравлических испытаний и контрольной сборки — занимает от двух до двух с половиной лет. На этот раз завод, как отмечается в сообщении, вдвое улучшил прежние показатели.

«В этом году завод установил рекорд: за неполный год изготовлено уже четыре установки семейства РИТМ, еще пять находятся в производстве», — отметил руководитель «ЗиО-Подольск» Антон Лебедев.

Всего завод выпустил 16 установок РИТМ. Они работают в том числе на атомных ледоколах «Арктика», «Сибирь» и «Урал». Первая установка для ПЭБ-106, изготовленная в мае, уже находится на верфи. Вторую выгрузили из сборочного стапеля и готовят к отправке: на верфи ее смонтируют в корпус энергоблока.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что импортозамещение сегодня сразу дает преимущество тому, кто строит заводы.

«На (Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) — ред.) мы подписали ряд соглашений, очень заметных по новым предприятиям. Причем многие из них являются или высокотехнологичными, или это элементы импортозамещения», — сказал Воробьев.