В Воскресенске планируют завершить пробные топки 25 сентября

Коммунальные службы Воскресенска планируют завершить пробные топки 25 сентября. Это последняя проверка системы теплоснабжения перед подачей тепла в дома и социальные объекты, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Воскресенске провели основные работы по подготовке к отопительному сезону и проверили коммунальную инфраструктуру. Пробные топки планируют завершить 25 сентября. По текущему прогнозу, отопительный период начнется в конце сентября — начале октября. Точная дата зависит от погоды.

Глава округа Алексей Малкин вместе с воскресенским прокурором Иваном Астаховым проверил несколько объектов теплоснабжения. Накануне глава провел совещание с руководством «Газпром теплоэнерго МО».

«Провели гидравлические испытания всех теплосетей, выполнили профилактику и ремонт всех 44 котельных и 1 ТЭС, заменили наиболее изношенные участки тепловых сетей, а также провели работы на объектах соцсферы и в жилом фонде», — отметил Малкин.

За лето в округе заменили более 3 тыс. погонных метров тепловых сетей. В котельных капитально отремонтировали дымовые трубы в селах Ашитково, Конобеево и Косяково, заменили насосное оборудование на улице Мичурина. Завершается капремонт котла № 1 в Белоозерском и баков-аккумуляторов в Ашитково и Новлянском квартале.

В жилых домах отремонтировали почти 2,5 тыс. кв. м кровли, 35 подъездов и более 2,5 тыс. м межпанельных швов. На внутренних инженерных сетях заменили 550 единиц запорной арматуры и 798 погонных метров систем отопления. На случай аварий подготовили технику, материалы и оборудование, организовали круглосуточное дежурство. Сформированы 25 бригад управляющих организаций и 32 бригады ресурсоснабжающих организаций.

По вопросам запуска отопления можно обратиться в ЕДДС Воскресенска по телефону +7 (496) 442-44-44 или в управляющую компанию. Единый номер экстренных служб — 112.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что, согласно дорожной карте, все планируемые работы по теплоснабжению должны быть закончены до 1 сентября.

«До 15 сентября все системы должны быть заполнены. Напоминаю, конец сентября — начало октября достаточно холодные, и систему нужно иметь в полной боевой готовности и не допустить каких-либо сбоев», — отметил губернатор.