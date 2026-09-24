Фермерская косметика Приволжья обогнала молоко и сыр по онлайн-продажам

В первом полугодии 2026 года фермеры Приволжья продали через маркетплейс «Свое Родное» 5 тонн товаров для здоровья и красоты. Категория впервые вошла в тройку лидеров, сообщает pravda-nn.ru .

По данным Россельхозбанка, первые два места по продажам на площадке заняли мясо и птица, а также замороженная продукция. Категория «Здоровье и красота» обогнала молочную продукцию, сыры и яйца. Годом ранее она не входила даже в пятерку лидеров.

В категории представлено более 700 товаров, в том числе натуральные средства ухода, диетические продукты и пищевые добавки. По разнообразию ассортимента в округе лидирует Удмуртия с более чем 80 товарами. В пятерку также вошли Ульяновская и Нижегородская области, Башкортостан и Марий Эл.

За январь–июнь 2026 года производители Приволжского федерального округа продали через площадку 29,7 тонны продукции — на 20,7% больше, чем за тот же период годом ранее. Число зарегистрированных фермерских хозяйств и компаний агропромышленного комплекса из округа приближается к 3,3 тыс. Аналитики Россельхозбанка отмечают, что фермеры активнее осваивают товары с высокой добавленной стоимостью.

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