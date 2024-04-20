Три школьника могли поджечь релейные шкафы на ж/д в Смоленской области

Учеников шестого, восьмого и девятого классов подозревают в поджоге релейных шкафов в Смоленской области, сообщает Telegram-канал Baza .

Как считают следователи, 17 апреля 13-летний, 14-летний и 16-летний мальчики сожгли два релейных шкафа, а также повредили третий. Инцидент произошел на ж/д станции Гусино.

Школьники подожгли релейные шкафы за 70 тыс. рублей. Такое задание ребята получили от незнакомца в мессенджере Telegram. Деньги перечислили на карту «Тинькофф» одного из подростков.

Ранее ФСБ поймала поджигателя на железнодорожных путях под Калугой. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статьям о теракте, приготовлению к преступлению.