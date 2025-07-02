Эксперт Юнисова рассказала, как сэкономить на тарифах ЖКХ

С 1 июля в России тарифы на жилищно-коммунальные услуги увеличились в среднем на 11,9%, а в некоторых регионах рост достиг 25%. Эксперт по ЖКХ Евгения Юнисова назвала основные способы экономии на коммунальных платежах, сообщает Общественное Телевидение России .

С 1 июля россияне столкнулись с очередным повышением тарифов на коммунальные услуги. В среднем по стране рост составил 11,9%, однако в отдельных регионах, таких как Пермский край и Архангельская область, тарифы выросли на 21–25%. Новые суммы в платежках появятся уже в августе.

Эксперт объяснила, что главным способом экономии остается установка индивидуальных приборов учета на воду и отопление. По ее словам, счетчики позволяют платить только за фактически потребленные ресурсы, а при отсутствии приборов начисления производятся по завышенным нормативам с повышающими коэффициентами.

Существенно снизить расходы помогают льготы и субсидии. Федеральные и региональные льготы предоставляются ветеранам, инвалидам, многодетным семьям, пенсионерам и другим категориям граждан. Юнисова подчеркнула, что теперь льготы можно получить даже при наличии задолженности по оплате ЖКУ. Кроме того, малоимущие семьи и одинокие родители могут оформить жилищные субсидии, если расходы на коммуналку превышают установленный процент от дохода.

Эксперт также рекомендовала проверить платежки на наличие ненужных услуг, отказаться от них и оплачивать коммунальные счета с помощью банковских карт с кэшбеком. Дополнительную экономию обеспечивают энергосберегающие лампы и отключение бытовой техники из розеток на ночь, поскольку даже в режиме ожидания приборы продолжают потреблять электроэнергию.