В Москве мигрант спятил от алкоголя и зарезал 60-летнего брата

В Москве 41-летний уроженец Туркменистана признался, что убил старшего брата во время семейного застолья и переночевал с телом. По словам подозреваемого, у него произошел провал в памяти после употребления спиртного, и он не помнит, как зарезал родственника, сообщает сайт MK.Ru .

Трагедия произошла в 26 апреля в квартире на востоке столицы, которую 60-летний мужчина снимал с гражданской женой. В гости к нему пришел младший брат. Оба работали на стройках в Москве.

Поводом для встречи стало рождение сына у сестры. Мужчины выпили за новорожденного племянника. По словам подозреваемого, после застолья у него произошел провал в памяти: он якобы выходил на улицу из-за головной боли, затем вернулся и лег спать.

Утром мужчина обнаружил брата мертвым с колото-резаными ранами. Он признал, что причастен к убийству, и скрылся. Некоторое время подозреваемый находился у племянника и по телефону уверял супругу погибшего, что ушел до случившегося.

Полицейские и следователи задержали мужчину. По версии следствия, посторонних в квартире не было.

В пресс-службе ГСУ СКР по Москве сообщили, что фигуранту предъявлено обвинение, на допросе он дал признательные показания.

По данным издания, ранее мужчина попадал в аварию, после которой у него случались провалы в памяти и приступы раздражения.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.