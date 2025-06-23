В Москве лица неславянской внешности разделывали барана прямо во дворе ЖК

В Москве местные жители сняли на видео мужчин неславянской внешности, которые разделывали барана рядом с жилым домом, сообщает «Многонационал» . По данным канала, инцидент произошел на территории ЖК «Ирландский квартал» в Троицке.

На кадрах запечатлены мужчины, которые участвуют в разделке барана. Они подвесили животное на металлическую конструкцию и установили под него тазик, чтобы туда, предположительно, стекала кровь.

Пользователей возмутило поведение героев видео.

Ранее в Москве правоохранители нагрянули в хостелы с мигрантами, на которые жаловались местные жители. Проживавших там иностранцев проверят на легальный статус и причастность к совершению правонарушений на территории столичного региона.