Силовики нагрянули в хостелы с мигрантами в Москве
Фото - © Официальный новостной телеграм-канал ГСУ СК России по г. Москве
Правоохранители приехали в два московских хостела, на которые горожане жаловались из-за мигрантов. Проживавших там иностранцев проверяют на легальный статус, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба столичного следственного управления СК России.
Следователи проводят обыски в хостелах. Расследование ведется по статье 322.1 Уголовного кодекса РФ (организация незаконной миграции).
Приезжих, которые проживали в двух гостиницах, доставили в правоохранительные органы для проверки законности их пребывания в стране. Стражи порядка также выяснят, не замешаны ли иностранцы в правонарушениях на территории столичного региона.
Следственные и процессуальные действия проводятся и с владельцами хостелов, где жили мигранты.
«Принимаются меры к прекращению деятельности указанных объектов», — добавили в Следкоме.