Силовики нагрянули в хостелы с мигрантами в Москве

Правоохранители приехали в два московских хостела, на которые горожане жаловались из-за мигрантов. Проживавших там иностранцев проверяют на легальный статус, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба столичного следственного управления СК России.

Следователи проводят обыски в хостелах. Расследование ведется по статье 322.1 Уголовного кодекса РФ (организация незаконной миграции).

Приезжих, которые проживали в двух гостиницах, доставили в правоохранительные органы для проверки законности их пребывания в стране. Стражи порядка также выяснят, не замешаны ли иностранцы в правонарушениях на территории столичного региона.

Следственные и процессуальные действия проводятся и с владельцами хостелов, где жили мигранты.

«Принимаются меры к прекращению деятельности указанных объектов», — добавили в Следкоме.

