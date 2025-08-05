В Москве курьер «ВкусВилла» хотел украсть заказ и попал на видео

В Москве курьер «ВкусВилла» доставил заказ, сфотографировал его у двери, а затем забрал с собой. Мужчина хотел украсть продукты, но попал на камеру видеонаблюдения, сообщает Baza .

В кадре видно, как курьер зашел в подъезд. Он остановился у нужной квартиры, поставил пакет с продуктами и сфотографировал его, чтобы в случае претензий предъявить «доказательство» своей невиновности.

Затем мужчина как ни в чем не бывало взял пакет и унес его. Таким образом, он своровал продукты. Отмечается, что заказ был сделан на сумму 1391 рубль.

Внезапно воришка заметил камеру, которая «спалила» его в момент совершения преступления. Он передумал и вернул заказ.

Ранее курьер на моноколесе устроил гонки по ТТК. Он объехал пробку со скоростью 70 км/ч.