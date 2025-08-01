Курьер на моноколесе устроил гонки по ТТК

В Москве курьер объехал пробку со скоростью 70 км/ч

В Москве на Третьем транспортном кольце заметили лихача на моноколесе, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

Курьер сначала двигался в общем потоке машин, а при образовании пробки выехал на обочину и продолжил движение на высокой скорости.

По оценкам очевидцев, скорость электротранспорта достигала 70 км/ч — наравне с автомобилями.

Ранее в Подмосковье микрорайоне Купелинка курьер на мотоцикле перевозил ребенка в термосумке на багажнике.