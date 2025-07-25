Водители вызвали полицию, увидев малыша в курьерской сумке
Курьер прокатил ребенка в термосумке по новостройкам Подмосковья
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В подмосковном микрорайоне Купелинка курьер устроил рискованный аттракцион — вместе с продуктами он перевозил в термосумке ребенка, сообщает РЕН ТВ.
На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как малыш в панаме выглядывает из сумки, пока его катают на улице среди стройплощадок, грузовиков и тяжелой техники.
Обеспокоенные автолюбители вызвали полицию, однако успел ли курьер «доставить» ребенка до прибытия патруля — неизвестно.
Комментариев от самой службы доставки или правоохранительных органов не поступало.