В Москве из-под завалов обрушившегося магазина спасли человека

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В магазине на улице Кантемировской в Москве обрушилась стена. Из-под завалов спасли одного человека, сообщает пресс-служба МЧС России .

В магазине, который расположен на первом этаже жилого дома, шли ремонтные работы. Внезапно там обрушилась стена.

Один человек оказался в ловушке. Его спасли сотрудники МЧС РФ: извлекли из-под завалов и передали врачам.

На месте происшествия работают 10 человек и 2 единицы техники. В МЧС отмечают, что угрозы дальнейшего обрушения нет.

Ранее шахтер погиб на руднике «Таймырский», принадлежащем «Норникелю». На участке произошло обрушение горной массы.