Шахтер погиб на руднике «Таймырский», принадлежащем «Норникелю»

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На руднике «Таймырский» ЗФ ПАО ГМК «Норильский никель» в районе 5 часов утра в воскресенье погиб рабочий, сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Утром на руднике произошло отслоение горной массы на горизонте — 1350 м под поверхностью земли. Из-за обрушения на аварийном участке погиб 27-летний горный проходчик. Он скончался из-за полученных травм.

Следователи выполняют все необходимые проверочные мероприятия, которые помогут разобраться в обстоятельствах трагедии. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту гибели человека.

Ранее три шахтера погибли при обрушении породы на руднике на Камчатке. Спасатели достали тела из-под завалов.