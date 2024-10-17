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Три горняка погибли при обрушении породы на руднике на Камчатке

Три шахтера погибли при обрушении породы на руднике на Камчатке. Обвал случился в штреке № 3 Быстринской горной компании Кумрач, сообщает 112 .

На место ЧП выдвинулись спасатели, они уже обнаружили тела погибших рабочих. Их уже достали из-под завалов и подняли на поверхность.

По факту обрушения проводится проверка.

Ранее в Якутии в Нерюнгринском районе произошло обрушение породы в очистном забое на шахте «Восточная Денисовская». Погиб один рабочий.