Три горняка погибли при обрушении породы на руднике на Камчатке
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Три шахтера погибли при обрушении породы на руднике на Камчатке. Обвал случился в штреке № 3 Быстринской горной компании Кумрач, сообщает 112.
На место ЧП выдвинулись спасатели, они уже обнаружили тела погибших рабочих. Их уже достали из-под завалов и подняли на поверхность.
По факту обрушения проводится проверка.
Ранее в Якутии в Нерюнгринском районе произошло обрушение породы в очистном забое на шахте «Восточная Денисовская». Погиб один рабочий.