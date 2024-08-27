В Москве хозяева бросили истощенного львенка в ветеринарной клинике

сегодня в 18:55

В Москве хозяева сдали львенка в ветклинику и не вернулись за ним

Неизвестные бросили больного львенка в ветеринарной клинике на Нагатинской набережной на юге Москвы. Хищника передали специалистам для лечения, сообщает Газета.ru со ссылкой на столичную прокуратуру.

Ветеринары обнаружили у животного ряд заболеваний, в том числе истощение. Информацию об инциденте зоозащитники передали в столичную межрайонную природоохранную прокуратуру.

В ведомстве отметили, что хозяева львенка не предъявили в клинике документов, которые бы подтвердили законность владения экзотическим животным. В настоящее время маленький хищник проходит лечение.

Прокуратура устанавливает обстоятельства приобретения и содержания львенка.

Ранее двухмесячного львенка нашли жители подмосковного Дмитрова. Зверь спокойно прогуливался по улице. Львенка отправили в местный центр реабилитации для животных.