В Москве хозяева бросили истощенного львенка в ветеринарной клинике
Фото - © Официальный канал прокуратуры г. Москвы
Неизвестные бросили больного львенка в ветеринарной клинике на Нагатинской набережной на юге Москвы. Хищника передали специалистам для лечения, сообщает Газета.ru со ссылкой на столичную прокуратуру.
Ветеринары обнаружили у животного ряд заболеваний, в том числе истощение. Информацию об инциденте зоозащитники передали в столичную межрайонную природоохранную прокуратуру.
В ведомстве отметили, что хозяева львенка не предъявили в клинике документов, которые бы подтвердили законность владения экзотическим животным. В настоящее время маленький хищник проходит лечение.
Прокуратура устанавливает обстоятельства приобретения и содержания львенка.
Ранее двухмесячного львенка нашли жители подмосковного Дмитрова. Зверь спокойно прогуливался по улице. Львенка отправили в местный центр реабилитации для животных.