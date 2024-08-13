Маленького львенка нашли на улице в Подмосковье

Местные жители случайно нашли на севере Московской области двухмесячного львенка. Зверь спокойно прогуливался по улице, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

Детеныша уже осмотрели специалисты Дмитровской ветеринарной станции. Выяснилось, что малыш средней упитанности с чистой шерстью. У него нет чипа и не понятно, как он оказался один на улице.

Львенка отправили в местный центр реабилитации для животных.

Его поместили в закрытый вольер, где есть комфортные условия для реабилитации и адаптации. Отмечается, что малыш очень сильно напуган, испытывает агрессию, что требует особого подхода специалистов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.