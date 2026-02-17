В Москве группа молодых людей избила местного жителя

В Москве группа молодых людей избила мужчину. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГСУСК РФ по столице.

«… группа молодых людей, грубо нарушая общественный порядок и желая противопоставить себя окружающим, а также продемонстрировать пренебрежительное отношение к ним, напала и избила местного жителя», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство).

Отмечается, что участники и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

