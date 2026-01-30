Уральская «бабушка в законе» натравила на соседа «братву», но его спасла теща

На Урале теща авторитета отправила к соседу «братву», но его отбила родственница

В Нижней Туре Свердловской области 80-летняя теща криминального авторитета разозлилась на соседа из-за пыли с дороги и отправила к нему «братву» на Mercedes-Benz G-класс. Но его родственница смогла отогнать крепких мужчин лопатой, сообщает Mash .

Алексей проехал рядом с домом пенсионерки Надежды по грунтовке. Она расценила эти действия как то, что мужчина «напыхал ей в лицо».

Через некоторое время к нему приехали разбираться крепкие мужчины. Они избили Алексея и хотели поехать с ним в лес «поговорить». Однако за мужчину вступилась теща Алевтина. В руках у нее была лопата. Братки испугались и уехали.

Позднее Алексею провели операцию на колене. Ему предстоит менять сустав. На протяжении полугода мужчина ходит на костылях. Он написал заявление. Дело отправили в Следственный комитет.

Жители Нижней Туры называют 80-летнюю Надежду «бабкой в законе». Мимо ее участка все проходят максимально тихо. Женщина — теща местного 30-летнего мецената.

На опубликованной записи Алевтина кидается на крепких мужчин с лопатой. Один из них убегает. Затем мужчины начали садиться в машину.

