В Москве горит крыша скандально известного апарт-комплекса Loft River

Сигнал о пожаре в скандально известном апарт-комплексе Loft River на пульт диспетчера Главного управления МЧС России по Москве поступил 29 мая, на Летнюю улицу, 99 стр 1 сразу же выехали пожарно-спасательные отделения, сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

По данным Telegram-канала SHOT, горит крыша четырехэтажного дома. Очевидцы сняли пожар на видео, которое попало в Сеть. На кадрах видно клубы густого серо-белого дыма.

Работа пожарных осложняется отсутствием гидранта, есть вероятность, что в ближайшее время могут запросить помощь с воздуха с использованием вертолета.

Апарт-комплекс Loft River оказался в центре скандала, когда стало известно, что его построили на территории природно-исторического парка «Москворецкий». Этот жилой комплекс должны были снести по решению суда в 2019 году, но спустя два года суд отменил предыдущее постановление.

Ранее в одной из московских квартир произошел пожар. В результате происшествия погибла женщина.