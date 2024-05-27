Женщина погибла при пожаре в квартире на севере Москвы Происшествия сегодня в 13:40 Фото - © Telegram-канал Прокуратуры Москвы

Тело женщины 1955 года рождения обнаружили после ликвидации возгорания в квартире на севере Москвы. Обстоятельства пожара выясняются, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Трагедия произошла в квартире многоэтажки на Флотской улице. Точную причину ЧП поможет установить пожарно-техническая экспертиза. Столичная прокуратура контролирует ход и результаты проверки по факту случившегося. Ранее пожар на штрафстоянке с автомобилями произошел в подмосковных Мытищах. В результате происшествия полностью сгорели 10 автомобилей.