Женщина погибла при пожаре в квартире на севере Москвы
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Тело женщины 1955 года рождения обнаружили после ликвидации возгорания в квартире на севере Москвы. Обстоятельства пожара выясняются, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Трагедия произошла в квартире многоэтажки на Флотской улице. Точную причину ЧП поможет установить пожарно-техническая экспертиза.
Столичная прокуратура контролирует ход и результаты проверки по факту случившегося.
Ранее пожар на штрафстоянке с автомобилями произошел в подмосковных Мытищах. В результате происшествия полностью сгорели 10 автомобилей.