сегодня в 11:56

10 автомобилей сгорели на штрафстоянке в Подмосковье

В городском округе Мытищи произошел пожар на штрафстоянке с автомобилями, владельцы которых нарушили правила парковки, сообщает SHOT .

На кадрах видно, как несколько машин выгорели до металла. Пожарно-спасательные подразделения тушат возгорание и проливают рядом стоящие транспортные средства.

В результате происшествия полностью сгорели 10 автомобилей. В настоящее время устанавливают владельцев пострадавших машин.

Ранее пожарные потушили горящую электричку в Солнечногорске. В результате ЧП полностью выгорели несколько вагонов. Площадь возгорания составила 140 кв. м.