Туман ограничит видимость в Москве до 200 метров

Плотный туман ограничит обзор на дорогах российской столицы. Туман ожидается с 21:00 17 октября и сохранится до 10:00 18 октября, сообщает ГУ МЧС России по Москве.

Видимость из-за тумана упадет до 200–700 метров.

Участников дорожного движения призвали отказаться от агрессивного стиля вождения. Автомобилистам советуют сбавить скоростной режим.

Важно держать увеличенный интервал от других транспортных средств. Помимо этого, необходимо исключить любые резкие перестроения или обгоны.

При возникновении происшествий гражданам круглосуточно доступны телефоны служб спасения 101 и 112, телефонная линия ведомства по номеру 8 (495) 637-31-01.

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