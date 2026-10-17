Синоптик рассказал, когда москвичам начинать замену резины на автомобилях

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, что октябрь продолжает теплые и сухие тенденции сентября: ко второму месяцу осени температура опережает климатическую норму на 2,8 градуса, а осадков выпало около 40% от положенного за весь октябрь. Этот тренд сохранится, и автомобилисты смогут пользоваться летней резиной еще примерно 2-3 недели.

По словам Леуса, несмотря на похолодание, которое придет в регион в понедельник, как минимум шесть-семь дней температура продолжит превышать средние многолетние показатели, а осадков практически не ожидается.

Москва уже накануне попала под влияние антициклона, но скрытое за облаками осеннее солнце так и не смогло рассеять туманы, и дневной максимум оказался ниже самых скромных прогнозов — днем было лишь 12,3 градуса тепла. 17 октября туманы рассеялись раньше, и температура активно пошла в рост, уже превысив 16 градусов тепла.

Большую часть 18 октября столица проведет под влиянием все того же барического гребня: ночь вновь закончится очаговыми туманами, начало дня будет сухим, но ближе к вечеру скажется воздействие холодного фронтального раздела с севера. Он местами вызовет небольшие дожди и будет уплотнять облака, однако до его подхода воздух успеет неплохо прогреться — после полудня ожидается от 12 до 14 градусов тепла.

Холод из Скандинавии

Новая неделя стартует с похолодания: днем в формирование метеорологических условий вновь вмешается антициклон, на этот раз родом из Скандинавии и наполненный заметно менее теплыми воздушными массами. Облаков в небе станет меньше, обойдется без дождей, а днем будет уже не выше 7-9 градусов тепла.

Во вторник антициклон сохранит в регионе относительно малооблачную и сухую погоду, что активизирует ночное выхолаживание и в столицу придет первый признак приближающейся зимы — слабые заморозки. Произойдет это почти на десять дней позже средней многолетней даты, которая в XXI веке приходится на 11 октября. Днем воздух прогреется до 8-10 градусов тепла.

Спокойная и сухая антициклональная погода задержится в столице как минимум до конца новой рабочей недели. При этом средний температурный фон окажется на 2-3 градуса выше климатической нормы: по ночам ожидается от 0 до 5 градусов тепла, днем столбики термометров будут подниматься до 9-14 градусов тепла.

Когда менять резину?

По климату, 19 ноября в столице начинается «автомобильная зима» — именно с этого дня среднесуточная температура воздуха обычно становится устойчиво ниже 5 градусов тепла, при которой производители рекомендуют заменить автомобильные шины на зимние. При этом теплые реалии нынешнего октября, а также сухие и теплые прогнозы позволят использовать летнюю резину еще две, а то и три недели.

Однако, учитывая слабоположительные, а местами и околонулевые ночные и сумеречные температуры, тем, кто использует автомобиль круглосуточно, стоит задуматься о замене шин раньше.

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