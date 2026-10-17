Лидеры движения «Волонтеры Подмосковья» получили награды

В Доме Правительства Московской области подвели итоги программы лидеров регионального движения «Волонтеры Подмосковья». В рамках торжественной церемонии 60 активистов со всего региона получили благодарственные письма за системную работу и развитие добровольческой деятельности в своих муниципалитетах, сообщила пресс-служба министерства информации и молодежной политики Московской области.

«Движение „Волонтеры Подмосковья“ — это живое сообщество неравнодушных людей, которые меняют мир вокруг себя. Сегодня в нем состоит более 73 тысяч активистов, которые совершили более 14 тысяч добрых дел и провели более 19 тысяч мероприятий. В прошлом году мы набрали ребят в проект „Амбассадоры регионального движения ‚Волонтеры Подмосковья‘“, которые искренне горели желанием помогать и передавать свои знания другим. За год они проделали колоссальную работу, и теперь мы делаем особый акцент на подготовке тех, кто умеет заинтересовывать и вести за собой новичков. Лидер сегодня — это в первую очередь наставник. Важно, чтобы опыт старших активистов становился фундаментом для следующего поколения. Сейчас в Московской области во второй раз проходит такой конкурс, и мы ищем амбициозных ребят, которые будут так же активно вовлекать жителей Подмосковья в добровольчество», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Сама программа была запущена в регионе в 2025 году при поддержке Министерства информации и молодежной политики региона. Ее главной целью стал поиск мотивированных участников, способных развивать добровольчество на местах и вдохновлять жителей Подмосковья своим примером. По итогам масштабного финала из 200 претендентов эксперты отобрали 100 лучших активистов со всех округов. Они прошли обучение на специальном образовательном интенсиве, получили сертификаты и отправились в свои муниципалитеты запускать новые проекты и формировать современный, притягательный образ волонтера.

Одной из главных задач для амбассадоров в этом году стала просветительская работа. Совместно с «Движением Первых» с декабря 2025 активисты проводили интерактивные «Добрые уроки» для учащихся 8-х и 10-х классов, направленные на вовлечение молодежи в добровольческую деятельность. Всего за это время ребята провели 707 мероприятий в 545 образовательных учреждениях, охватив более 36 тысяч участников. Одним из самых результативных стал Филипп Собх из Одинцово.

«Для меня участие в программе — это прежде всего возможность поделиться личным опытом со школьниками, помочь им найти себя в добровольчестве. Проведение „Добрых уроков“ показало, насколько подмосковная молодежь открыта к полезным делам, и наша общая цель — дать им правильные ориентиры и показать доступные инструменты для старта», — поделился Филипп Собх.

Следующим важным этапом программы стало участие лидеров в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды», где ребята обучали добровольцев и помогали собирать голоса жителей за объекты благоустройства. Всего волонтеры Подмосковья собрали более 250 тысяч голосов. Например, Яна Господинова из Шатуры собрала 1265 голосов жителей.

«В рамках проекта по благоустройству мы увидели, как волонтерская деятельность напрямую влияет на развитие подмосковных городов. Нам удалось выстроить эффективную систему обучения для муниципальной команды, что позволило вовлечь в процесс голосования максимальное число неравнодушных жителей», — отметила Яна Господинова.

Алена Соловьева из Домодедово по завершении голосования в рамках проекта ФКГС возглавила муниципальный волонтерский штаб в качестве координатора.

Третьим ключевым направлением деятельности лидеров движения стало участие в проекте «Волонтеры на выборах», направленном на организацию волонтерского сопровождения Единого дня голосования. В рамках его реализации активисты выполняли различные задачи: проводили обучение добровольцев, участвовали в координации муниципальных волонтерских корпусов, а также непосредственно оказывали помощь жителям на избирательных участках в дни голосования.

На протяжении всего года амбассадоры прокачивали свои навыки по ораторскому мастерству, социальному проектированию, работе с нейросетями и в сфере медиа. Полученные компетенции ребята применяли на местах. Например, Екатерина Хмелевская из Солнечногорска организовала масштабный волонтерский фестиваль, объединивший все добровольческие организации округа.

«Мне захотелось создать в своем городе точку притяжения для всех, кто делает добрые дела. На нашем фестивале собрались эковолонтеры, поисковики, медики. Мы обменялись опытом и поняли, что вместе мы можем гораздо больше», — рассказала Екатерина Хмелевская.

Полученные компетенции амбассадоры успешно применяли и в создании совершенно новых для своих городов направлений. Так, Галина Кузнецова из Лосино-Петровского благодаря проекту амбассадоров запустила в муниципалитете серебряное волонтерство.

«Благодаря конкурсу в нашем городе появилось серебряное волонтерство. Я координирую работу пожилых волонтеров, которые плетут сети, шьют белье и валики для госпиталей, собирают сухой армейский душ для бойцов СВО. Для этого я создала на платформе „Добро.ру“ проект „Серебряные добровольцы“, в рамках которого мы уже организовали 62 добрых дела. Также мы проводим арт-терапию для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, и патриотические уроки в школах. Видеть, как старшее поколение чувствует свою значимость и приносит реальную пользу — это бесценно», — поделилась Галина Кузнецова.

Сейчас в Подмосковье проходит второй сезон программы лидеров регионального движения «Волонтеры Подмосковья». Активисты уже защитили проекты на муниципальном этапе и прошли на региональный, который пройдет 21 октября в Лобне. 24 октября в Красногорске состоится образовательный интенсив для нового состава лидеров.

При этом участники первого набора 2025 года официально переходят в статус наставников. Именно они будут сопровождать новичков этого года, делиться накопленным опытом и помогать в реализации инициатив на местах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона их за добрые дела.

«Когда вы находите возможность помочь, это очень ценно и для самих семей, и для наших бойцов, которые находятся на передовой и беспокоятся за своих родных. Ребята, я хочу в вашем лице поблагодарить всю большую команду волонтеров Подмосковья, которые объединены одной общей идеей — творить добро. Не сомневаюсь, что каждый из вас испытывает в своем сердце прекрасное чувство, когда делает доброе дело. Потому и акция наша тоже называется „Доброе дело“, она проходит уже третий год и объединяет все больше неравнодушных людей», — отметил Воробьев.