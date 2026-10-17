Детсад «Заряночка» в Домодедове встретил дошколят после капремонта

Домодедовский детский сад «Заряночка» не просто вернулся к работе после капитального ремонта, но и стал просторнее. С 12 октября 2026 года три обновленных корпуса принимают малышей, а для городского округа это долгожданные дополнительные места. Вместо 12 групп теперь 13.

Старший воспитатель Татьяна Фролова отмечает, что расширение стало лучшим бонусом обновления. Она поделилась, что им отремонтировали все корпуса и открыли дополнительную группу. Если раньше учреждение могло принять детей только в рамках 12 групп, то теперь мест стало больше.

Правда, пока дошколята рисуют в светлых игровых, их родителям приходится беречь обувь. Прямо за забором сада кипит стройка: рабочие спешно благоустраивают территорию. Планируется, что через две недели здесь закончат укладку дорожек и высадят новые деревья, чтобы осенняя грязь не мешала прогулкам.

Переезд в чистые стены прошел на удивление гладко, и за это педагоги благодарят семьи. Мамы и папы сами вызвались помочь с переносом вещей.

Обновленная «Заряночка» с первых дней доказала, что ремонт подарил ей не просто вторую жизнь, а настоящий уют для ее главных жителей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.