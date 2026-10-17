Минздрав Подмосковья объяснил, когда выбирать маммографию

Выбор метода обследования молочных желез зависит от возраста, плотности тканей и индивидуальных факторов риска. УЗИ чаще назначают молодым женщинам, а маммографию рекомендуют для профилактики с 40 лет, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

До 40 лет ткань молочной железы обычно плотная, поэтому маммография может быть менее информативной, чем УЗИ. Ультразвуковое исследование лучше проходить в первой фазе менструального цикла — примерно с 5-го по 10-й день. В этот период грудь наименее отечна и чувствительна, а результаты наиболее точны.

Маммография — рентгеновское исследование и основной метод скрининга рака груди для женщин старше 40 лет. С возрастом ткани становятся менее плотными, что повышает информативность метода. Он позволяет выявить микрокальцинаты — крошечные отложения кальция, которые могут быть ранним признаком опухоли. Для профилактики маммографию рекомендуют с 40 лет.

«Единой формулы «только УЗИ» или «только маммография» не существует. В некоторых случаях методы комбинируют. Например, при высоком риске (наследственность, мутации BRCA) после 40 лет может быть рекомендовано и УЗИ, и маммография ежегодно», — пояснил руководитель центра онкомониторинга Московской области Виталий Полушкин.

При плотной ткани груди маммографию иногда дополняют УЗИ. Если появились уплотнение, выделения или боль, обследование проводят независимо от возраста. По показаниям маммографию могут назначить и до 40 лет.

Методы решают разные задачи, а подходящее обследование помогает выбрать врач. В Подмосковье женщинам от 40 лет доступна самозапись на маммографию.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.