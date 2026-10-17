В Турции требуют отменить концерт Галкина* из-за поддержки армии Израиля
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Общественные активисты в Турции выступили с требованием запретить проведение концерта юмориста Максима Галкина*, запланированного в Стамбуле на 25 октября. Об этом сообщает SHOT.
Поводом для недовольства послужила позиция артиста по ближневосточному конфликту. Представители общественности указали на то, что комик на протяжении нескольких лет проживает на территории Израиля и публично одобряет действия местных вооруженных сил в секторе Газа.
Особое возмущение у жителей вызвало заявление Галкина*, в котором тот охарактеризовал как героя погибшего в ходе боестолкновений бойца спецподразделения Израиля.
Инициативная группа уже передала официальные обращения руководству министерства внутренних дел, министерства культуры Турции, представителям администрации Стамбула. Требования активистов разделяют и рядовые горожане. Они выразили недоумение по поводу приглашения шоумена. Активисты просят выяснить, кто именно выступил организатором гастролей.
*Максим Галкин признан в России иностранным агентом.
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