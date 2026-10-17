В Турции требуют отменить концерт Галкина* из-за поддержки армии Израиля

Общественные активисты в Турции выступили с требованием запретить проведение концерта юмориста Максима Галкина*, запланированного в Стамбуле на 25 октября. Об этом сообщает SHOT .

Поводом для недовольства послужила позиция артиста по ближневосточному конфликту. Представители общественности указали на то, что комик на протяжении нескольких лет проживает на территории Израиля и публично одобряет действия местных вооруженных сил в секторе Газа.

Особое возмущение у жителей вызвало заявление Галкина*, в котором тот охарактеризовал как героя погибшего в ходе боестолкновений бойца спецподразделения Израиля.

Инициативная группа уже передала официальные обращения руководству министерства внутренних дел, министерства культуры Турции, представителям администрации Стамбула. Требования активистов разделяют и рядовые горожане. Они выразили недоумение по поводу приглашения шоумена. Активисты просят выяснить, кто именно выступил организатором гастролей.

*Максим Галкин признан в России иностранным агентом.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.