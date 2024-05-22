Пожарные потушили горящую электричку в Солнечногорске

сегодня в 16:50

Пожарно-спасательные подразделения потушили возгорание вагонов электрички в городском округе Солнечногорск. Площадь возгорания составила 140 кв. м, сообщает пресс-служба МЧС России.

Сообщение о возгорании электропоезда поступило в среду в 14:54 по адресу: г. о. Солнечногорск, ж/д станция Поварово.

В 15:52 пожарные локализовали возгорание двух вагонов. В 15:56 было ликвидировано открытое горение.

В 16:15 сотрудники МЧС ликвидировали последствия пожара. Общая площадь возгорания составила 140 кв. м.

До прибытия пожарных расчетов самостоятельно эвакуировались 8 человек. В результате ЧП пострадавших нет.

В тушении пожара были задействованы 30 сотрудников МЧС и 10 единиц спецтехники.

МЧС также показало, как выглядит электричка после пожара. На кадрах можно увидеть обгоревшие вагоны и черную после пожара крышу поезда.

Ранее в Сети появилось видео горящей электрички. На кадрах было видно, что огонь распространялся очень быстро.